Wakacje 2020 w Egipcie. Kiedy polecimy do Hurghady?

Jak na razie, loty do i z Egiptu są zawieszone, decyzja o wznowieniu połączeń lotniczych może jednak zapaść w najbliższych dniach. Rząd Egiptu ogłosił zniesienie wiz turystycznych do końca obecnego sezonu wakacyjnego i prawdopodobnie okres ten zostanie wydłużony na kolejny rok. Od 1 czerwca hotele mogą przyjąć 50 proc. z maksymalnej ilości gości. Obłożenie to zostało zwiększone z pierwotnych 25 proc.

Egipt taniej o nawet 900 złotych

Od północy, 13 czerwca otwarte zostaną granice strefy Schengen, oznacza to, że będziemy mogli bez przeszkód poruszać się po większości krajów UE. Następnie, trzy dni później wznowione będą loty międzynarodowe. Podróżni wyjeżdżający czy wracający do kraju nie będą musieli przechodzić obowiązkowej kwarantanny. Nie wiemy jednak, ile zajmie przewoźnikom przygotowanie nowych siatek połączeń. Ceny 8-dniowych wakacji all inclusive w biurach podróży w Warszawie, które zdecydowały się na uruchomienie sprzedaży są niższe o około 400 do nawet 900 złotych w stosunku do roku ubiegłego.