Wakacje 2020 - wytyczne i plany rządu. Gdzie będzie można wyjechać? Kto dostanie dofinansowanie na urlop

- O wakacjach, jakie mieliśmy, możemy zapomnieć - straszył jeszcze w kwietniu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ale może nie będzie aż tak źle? Jak w tym roku będą wyglądały wakacje? Czy rezerwować noclegi na lipiec i sierpień czy to za duże ryzyko? Co będzie dozwolone, a co zabronione? Czy będzie można wyjechać zagranicę? Czy linie lotnicze będą kursowały? Czy w razie odwołania wycieczki odzyskamy pieniądze? Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko co wiadomo o wakacjach w czasie epidemii koronawirusa. Sprawdźcie na kolejnych slajdach zasady i terminy - posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Czy planować wakacje 2020? Wakacje w Polsce będą możliwe - jeśli rząd ponownie nie zaostrzy rygorów sanitarnych. Od 4 maja są już czynne hotele i obiekty noclegowe, obowiązują w nich jednak specjalne reguły związane z bezpieczeństwem. Nieczynne są hotelowe restauracje i stołówki (jedzenie może być dostarczane do pokoju), siłownie, place zabaw czy baseny. Zakaz ich działalności obowiązuje do odwołania. Na razie nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywały na plażach. Jak podaje RMF FM, do końca tygodnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ma opracować opinię dotyczącą organizacji kąpielisk i korzystania z nich w najbliższym sezonie letnim. Niemal na pewno obowiązkowe będzie zachowanie odstępu od innych plażowiczów. Dodatkowo, każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i zarabiająca mniej niż średnia krajowa, ma dostać od rządu 1000 złotych do wykorzystania na wakacje w Polsce. Będzie je można wydać na noclegi ale też na usługi dla turystów, na przykład spływ kajakowy. Szczegółowe zasady nie zostały do tej pory określone - mają zostać przedstawione za kilka dni. Wtedy poznamy dokładny katalog usług turystycznych, za które będziemy mogli zapłacić bonem od rządu. Dowiemy się też, kiedy pieniądze do nas trafią.

Zagraniczne wakacje możliwe? Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Granice Polski wciąż są zamknięte. Bez problemu możemy z kraju wyjechać, ale po powrocie czeka nas dwutygodniowa kwarantanna. Nie dotyczy to tylko osób pracujących na terenie Unii Europejskiej albo w Wielkiej Brytanii. Turyści z kwarantanny nie są zwolnieni. Wstrzymane są także międzynarodowe połączenia lotnicze - na razie do 23 maja, ale termin ten może zostać wydłużony.

Czy zmieni się to do wakacji? Stuprocentowej pewności dziś nie ma. Według zapowiedzi wicepremier Jadwigi Emilewicz, granice mogą zostać otwarte 15 czerwca. Czy tak się stanie, zależy jednak od sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach. Otwarcie granic Polski nie oznacza automatycznej możliwości podróży do wszystkich krajów - wiele z nich też ma zamknięte swoje granice i zwyczajnie obcokrajowców nie wpuszczają.

Najmniejsze są szanse na możliwość wyjazdu do krajów, gdzie koronawirus sieje największe spustoszenie, a więc do popularnych wśród letnich turystów z Polski Włoch, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Rumunii. Większe są szanse na wycieczki lotnicze do Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy Turcji. - Szukamy rozwiązań i obecnie rozważamy umożliwienie wyjazdów do państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji i Węgier. Zachorowalność w tych państwach, podobnie jak w Polsce, jest niska, więc ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych - mówił w połowie maja wiceminister rozwoju Andrzej Gut - Mostowy. - W tej chwili już przywróciliśmy mały ruch transgraniczny, ale o tym dużym ruchu turystycznym to jest dosyć poważna decyzja, która może spowodować istotne wzrosty zachorowań - mówił 14 maja w RMF FM Łukasz Szumowski.

Co z odwołanymi wyjazdami W przypadku odwołania wyjazdu z powodu koronawirusa, możemy skorzystać z zapisów specustawy przyjętej w marcu. Pozwala ona klientowi na wybór jednej z trzech możliwości:

- zmiana terminu wyjazdu,

- zwrot w postaci voucheru na przyszłe wakacje (do wykorzystania w ciągu roku)

- zwrot gotówki w terminie 180 dni Do połowy czerwca minister zdrowia ma ogłosić decyzję na temat możliwości wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wspólną propozycję w tej sprawie przygotowują dla ministra zdrowia resort edukacji i organizacje harcerskie.

