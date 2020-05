Wakacje w czasach koronawirusa. Domki w lesie, jeziora i góry. Tutaj odetniesz się od świata

Takiego noclegu w Polsce jeszcze nie było. "W Bańce" to jedyne miejsce, w którym możecie spędzić noc w przezroczystej kuli. Nocleg pod chmurką nabiera tutaj zupełnie innego znaczenia. Do tego cisza, spokój i jacuzzi. Z Warszawy dojedziemy tam w zaledwie godzinę. Noc w przezroczystych namiotach w kształcie kuli to idealna propozycja na spędzenie weekendu poza Warszawą, oderwanie się od miejskiego zgiełku. Można też zrobić komuś niespodziankę, nawet w tygodniu prosto po pracy zabierając w to wyjątkowe miejsce. WIĘCEJ INFORMACJI PRZECZYTASZ TUTAJ

Szymon Starnawski