Wakacje, Warszawa. 13 pomysłów na ostatnie 13 dni wakacji. Co robić? Gdzie się wybrać? [PRZEGLĄD]

Pogoda na ostatnie dni wakacji zapowiada się bardzo dobra, więc to idealna okazja, żeby skorzystać jeszcze z Parku Moczydło. Po renowacji, obiekt prezentuje się imponująco. Zbudowano m.in. trzy nowe zjeżdżalnie - Kamikadze” (długość 17,4 m), „Multislide” 3 tory (dł. 14,5 m) oraz „Anakonda” (dł. 57,5 m). Odwiedzający Moczydło mogą skorzystać także z kilku innych świeżo zainstalowanych urządzeń wodnych. Są to m.in. gejzer powietrzny, wave ball, hydromasaże ścienne czy tor przeszkód. Adres: Górczewska 69/73 Godziny otwarcia: 9-19 Bilety: od 11 zł (dzieci do 4 lat mają darmowy wstęp) Zobaczcie zdjęcia z dnia otwarcia Parku Moczydło: Wielkie otwarcie Parku Wodnego Moczydło. Tłumy warszawiaków korzystają z basenów za 26 mln zł [ZDJĘCIA] [g]5169059[/g]

