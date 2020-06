Wakacyjne atrakcje w Warszawie. Gdzie wybrać się latem?

W Warszawie wciąż pojawiają się nowe atrakcje dla turystów i mieszkańców tego miasta. W stolicy Polski nikt nie będzie się nudził. Warto więc wiedzieć, gdzie spędzić swój wolny czas. W ostatnim czasie sporą popularnością cieszą się nowe obiekty i miejsca w Warszawie. Są to m.in.: Zagrywki . Pierwszy w Polsce bar z aktywnościami o którym przeczytasz TUTAJ . Kolejna atrakcja to Cosmos Muzeum o którym pisaliśmy w tym artykule .

Mapa atrakcji w Warszawie wypełniona jest po brzegi. Stolica Polski oferuje mnóstwo ciekawych miejsc, które znajdziemy dosłownie na każdym kroku. Właśnie dlatego warto spędzić w stolicy kilka wakacyjnych dni. Atrakcje w Warszawie trafiają zarówno do młodych jak i starszych osób. Każdy znajdzie coś dla siebie. Co warto robić w Warszawie podczas wakacji? Oprócz zwiedzania zabytków i najbardziej popularnych punktów dobrze znać rozrywkową część miasta. Oto atrakcje, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością:

Wakacyjne atrakcje w Warszawie dla aktywnych? Takich w mieście nie brakuje. Chcecie poczuć przypływ adrenaliny? Wybierzcie się do parku linowego na Bielanach. Można tam przeżyć przygodę z liną na wysokości, nie mają specjalistycznego szkolenia alpinistycznego. Do wyboru jest pięć tras o różnych stopniach trudności, a także zjazd tyrolski. Ceny różnią się w zależności od trasy. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych - udział w zabawie może wziąć każdy. Idealną propozycją na wakacyjne dni jest hala wspinaczkowa CAMP4. Możecie poczuć się trochę jak w górach. Z kolei w golfa w Warszawie możecie zagrać m.in. na Wilanowie z Golf Parks Poland. Jeśli nigdy nie mieliście styczności z tym sportem, możecie zacząć od mini golfa, który jest przeznaczony dla każdego - zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Warszawskie muzea na wakacje

W Warszawie jest ich mnóstwo do wyboru. I wyjście do muzeum wcale nie musi być nudne! Istnieją placówki nowoczesne, interaktywne i o różnorodnej tematyce. A do takich miejsc, po prostu chce się chodzić. Co więcej, niektóre muzea mają darmowe wejścia.

Sprawdź najciekawsze muzea w Warszawie: Najciekawsze muzea w Warszawie. Te miejsca powinniście znać [TOP 15]