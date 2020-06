Wakacyjny rozkład jazdy od 29 czerwca. Zmiany w komunikacji na Woli na razie nie wejdą w życie

Ratusz poinformował o wakacyjnych zmianach w rozkładach komunikacji miejskiej. Przy okazji ujawniono, że zmiany w komunikacji, które miały nastąpić po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli, na razie nie wejdą w życie. 20 linii miało zmienić swoje trasy, a jedna zostać całkowicie wycofana. Szczegóły w tekście poniżej.

Zmiany w komunikacji miejskiej - Wakacje 2020 Tegoroczne wakacyjne zmiany to niewielkie zmiany częstotliwości, np. z 4 na 5 minut; z 5 na 10; z 7,5 na 10; z 15 na 20. Rozkłady wybranych linii mają być skoordynowane tak, aby na wspólnym odcinku trasy podjeżdżały na przystanki „na przemian”, dzięki czemu pasażerowie będą mieli swoje połączenia częściej. Tak będzie m.in. z autobusami linii 110 i 210, 511 i 723/731, 716 i 717, 738 i 140/340. Urzędnicy będą obserwowali napełnienia pojazdów i elastycznie reagowali na frekwencję. Trwają także przygotowania do uruchomienia zastępczych linii autobusowych, które wozić będą pasażerów podczas zaplanowanych na wakacje remontów i inwestycji – początkowo będą trzy takie linie. Wydłużone zostaną godziny kursowania linii 185, którą można dojechać nad Wisłę. Od 1 lipca wrócą także zawieszone na początku pandemii kursy niektórych linii „L”. Od pierwszego weekendu lipca w soboty i niedziele wydłużona zostanie trasę wybranych kursów linii S3 Szybkiej Kolei Miejskiej do Radzymina – dzięki temu będzie można dojechać nad Zalew Zegrzyński, do Nieporętu. Od 20 czerwca w weekendy i dni wolne od pracy autobusy linii 800 kursują do Palmir w Puszczy Kampinoskiej.

Wakacyjne zmiany wprowadzone zostaną od poniedziałku, 29 czerwca. Zawieszone zostanie kursowanie linii 304 i 332, a w dni powszednie autobusy linii 201 będą jeździły trasą jak w dni wolne. Wakacyjne rozkłady jazdy zaczną obowiązywać dla linii: 110, 140, 150, 185, 210, 250, 340, 702, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 730, 731, 736, 738, 742, 750 oraz 511 od 29 czerwca,

Z powodu remontów zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 11 i 14, a 25 będzie miała trasę skróconą do pl. Narutowicza. Zmienią się godziny kursowania składów linii 13. Z kolei tramwaje linii: 1, 2, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut, a pozostałych linii co 7,5 minuty. Zmieni się też rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na perony co 2 minuty 50 sekund, a linii M2 – co 3 minuty 30 sekund. Nie zmieni się rozkład SKM.

Zmiany na Woli na razie nie wejdą w życie Na początku kwietnia duże zmiany komunikacyjne miały dotknąć Wolę, gdzie otwarto trzy nowe stacje metra. Z powodu epidemii koronawirusa, nowe trasy autobusów zostały wstrzymane. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany wejdą w życie. Co się zmieni? Autobusy linii 103, 154 i 197 wraz z otwieraniem ulic nad stacjami metra wróciły już na swoje trasy sprzed budowy. Innymi trasami pojadą autobusy linii: 102, 105, 109, 129, 136, 149, 171, 184, 190, 201, 520, 714, 719, 729. Korekty tras będą różne, np. na trasy sprzed budowy metra wrócą 136, 171 i 190, autobusy 102 dojadą do ulicy Emilii Plater a trasy 714, 719, 729 zostaną wydłużone do stacji metra Księcia Janusza. Bez zmian pozostaną trasy 112, 167, 517 i E-2. Na trasy wyjadą autobusy dwóch nowych linii – 106 i 284 a na trasie 523 będzie nowy przystanek. Przestaną jeździć autobusy linii 155 a 397 zamienią się w kursy skrócone 197 na wydłużonej trasie.

