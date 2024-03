Wakacyjny staż w LOT. Przewoźnik zachęca studentów. Daje pieniądze i darmowe bilety

LOT kolejny raz rozpoczyna program stażowy. Chce zachęcić studentów do spróbowania swoich sił w branży lotniczej. „LOT Summer Intership” trwać będzie przez trzy miesiące – w czasie wakacji. Polski przewoźnik proponuje 53 miejsca w czternastu obszarach działalności firmy, takich jak:

e-commerce,

revenue management,

sprzedaż,

finanse,

customer experience,

marketing,

IT

HR.

Poza tym studenci swoich sił będą mogli spróbować w biurze techniki, operacjach naziemnych czy planowania siatki połączeń.

- Okres studiów to czas poznawania, zdobywania wiedzy, a także podejmowania pierwszych decyzji zawodowych. Dlatego cieszymy się, że możemy ogłosić nabór do kolejnej edycji naszego programu stażowego w PLL LOT. W poprzednich latach LOT Summer Internship cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i absolwentów – przez ostatnie dwa lata (2022-2023) szkoliło się u nas 38 stażystek i 45 stażystów. Staż w PLL LOT to fantastyczna podróż, dzięki której dajemy możliwość rozwoju w wielu obszarach naszej firmy, a jednocześnie to także okazja do zdobycia umiejętności i doświadczenia potrzebnych do rozpoczęcia kariery zawodowej – mówi Izabella Orszanowska, Dyrektor Biura HR, PLL LOT.