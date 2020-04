Walczymy z koronawirusem, za chwilę będziemy walczyć z suszą. Poziom wody w Wiśle cały czas spada

Czy ktoś pamięta kiedy ostatnio była ulewa? Kiedy deszcz padał przez kilka dni? Odpowiedź na te pytania może być trudna. Już mówi się o poważnej suszy, a może być jeszcze gorzej. Przyczyną jest m.in. bezśnieżna zima. Na palcach u jednej ręki możemy policzyć dni, kiedy w minionym sezonie padał śnieg w Warszawie. Skutkami są nienawodnione gleby i niski poziom wody w Wiśle. Na mapie monitoringu suszy IMGiW możemy zobaczyć jak drastycznie w ciągu miesiąca spadła wilgotność gleby. W Warszawie wilgotność warstwy 7-28 cm zbliża się do 30 proc. W marcu było to prawie 80 proc. Zgodnie z prognozą opracowaną przez ekspertów IMGW, kwiecień będzie suchy, co oznacza dalszy rozwój suszy hydrologicznej i rolniczej.

Wisła wysycha

Rekordowo niski stan wody w Wiśle miał miejsce w 2015 roku. Wtedy poziom rzeki wynosił zaledwie 26 cm (26.08.2015 r.). W minionym roku brakło zaledwie 7 cm do pobicia tego rekordu. Czy w tym roku Wisła będzie miała najniższy poziom w historii pomiarów? Wiele na to wskazuje. Aktualnie stan wody na Wiśle układa się w strefie wody niskiej i wynosi 74 cm. Do rekordu brakuje jeszcze prawie pół metra (a dokładniej 48 cm), ale najnowsze prognozy IMGW nie są optymistyczne. Przewiduje się, że w piątek, 17 kwietnia wodowskaz na bulwarach będzie pokazywał zaledwie 62 cm. Jeśli poziom wody będzie obniżał się w takim tempie to rekord może paść na początku maja.