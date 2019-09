Warsaw Gallery Weekend 2019. Święto sztuki współczesnej powraca do stolicy

Warsaw Gallery Weekend rozpoczyna się w piątek 20 września i potrwa do niedzieli 22 września. Galerie będą czynne w piątek od 17.00 do 21.00 (wernisaże wystaw), w sobotę od 12.00 do 19.00 i w niedzielę od 12.00 do 19.00. Poniżej szczegółowy harmonogram wydarzeń.

PIĄTEK:

14.00 Rafał Bujnowski: Plastyka a higiena – spotkanie z artystą na wystawie i promocja książki

Raster w Galerii DAP (ul. Mazowiecka 11a)

– spotkanie z artystą na wystawie i promocja książki Raster w Galerii DAP (ul. Mazowiecka 11a) 15.00 Premiera edycji kolekcjonerskich IFF : Anna Zagrodzka / Karolina Wojtas / kolekcja Domu Mody Limanka

Instytut Fotografii Fort (Fort Mokotów), ul. Racławicka 99

: Anna Zagrodzka / Karolina Wojtas / kolekcja Domu Mody Limanka Instytut Fotografii Fort (Fort Mokotów), ul. Racławicka 99 18.30 Matecznik – koncert Edki Jarząb

lokal_30 (ul. Wilcza 29A/12)

– koncert Edki Jarząb lokal_30 (ul. Wilcza 29A/12) 19.30 Bytom na WGW: Olaf Brzeski, Oskar Dawicki, Zbigniew Libera, Zbigniew Rogalski, Janek Simon, Jan Smaga. Otwarcie wystawy "Sztuka kroju"

Centrum Praskie Koneser (pl. Konesera 5)

Olaf Brzeski, Oskar Dawicki, Zbigniew Libera, Zbigniew Rogalski, Janek Simon, Jan Smaga. Otwarcie wystawy "Sztuka kroju" Centrum Praskie Koneser (pl. Konesera 5) 21.00–2.00 WGW x PERŁA party

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (ul. Jazdów 2)

SOBOTA: