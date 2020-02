29.2-1.3, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Już 29 lutego rusza kolejna edycja największych Targów minerałów i biżuterii w Polsce. Na gości będą czekać niesamowite minerały, niepowtarzalna biżuteria i wiele innych atrakcji, m.in. wystawa specjalna, wykłady i warsztaty familijne. Warsaw Mineral Expo 2020 to ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy na 8 tysiącach m2 w pięknych wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki.

– To alternatywa dla tego, co oferują sieciówki i korporacje. Na targi zaprosiliśmy zarówno hurtownie, jak i największych kolekcjonerów minerałów z kraju i zagranicy. Swoje stoiska mają u nas renomowane pracownie jubilerskie i złotnicze, a obok nich prezentują się artyści i lokalni rzemieślnicy – mówi Magdalena Pieczyńska, organizatorka Warsaw Mineral Expo.

Międzynarodowe targi biżuterii i minerałów to nie tylko stoiska przepełnione złotem czy szlachetnymi kamieniami, a przede wszystkim ludzie. – Ostatnio poleciałam do Mediolanu, Asif nie tylko czekał na lotnisku, ale pokazał nam wszystkie zakątki miasta. Poznaliśmy się na giełdzie minerałów 10 lat temu i jesteśmy przyjaciółmi – opowiada Katarzyna, wystawczyni na warszawskich targach.

W tym roku gościem targów będzie Mark Mauthner, jeden z najbardziej znanych na świecie fotografów minerałów. Mark będzie zdradzać tajniki swojej pracy podczas otwartego warsztatu dla publiczności już 29 lutego. Dodatkowo, tego samego dnia, to co rzadkie, piękne i wyjątkowe będzie można uwiecznić dzięki jego pomocy, a zdjęcia zabrać ze sobą do domu.

Poza giełdą jak co roku przewidziano wiele dodatkowych atrakcji na czele z wystawą „Natura i rzemiosło”. Wśród eksponatów znajdzie się kilkadziesiąt okazów kamieni szlachetnych oraz ręcznie wykonana biżuteria ze złota i platyny. Na wystawie zobaczymy niezwykłe szmaragdy, akwamaryny, tanzanity, czy opale szlachetne, ale także nieoszlifowane diamenty, rubiny, szafiry, perły, turmaliny oraz rzadkie odmiany granatów.

– Kiedy jako dziecko byłem pierwszy raz na takiej giełdzie, jeszcze w Liceum Batorego w Warszawie, nie tylko stoły były wyższe i sięgały mi do szyi. W tamtych czasach handlowano przede wszystkim surowymi minerałami i skamieniałościami „upolowanymi” w czasie eskapad w Polskie góry – wspomina Wojciech Kozłowski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy i organizatorki Targów pomyśleli również o atrakcjach dla dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy z Oddziałem Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego będziemy mieli okazję poznać historię „Mamuta w pigułce” oraz dowiedzieć się "Skąd się wzięły wulkany”. Najmłodsi zaś będą mogli się stworzyć modele skamielin i szukając „skarbów” w piaskownicach Geolandii.

Organizatorzy i organizatorki przedsięwzięcia podkreślają, że podziwiają ludzi z pasją, dlatego od ponad 25 lat tworzą największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi biżuterii i minerałów, które przez te lata zgromadziły ogromną wielopokoleniową publiczność. Jak zauważa Beata z Warszawy, jedna z wieloletnich wystawczyń z Warszawy – Całe pokolenia do mnie przychodzą i wracają - matki, córki, babki. I to jest bardzo ważne, bo ja kocham kiedy wracają – .

Bilety:

*ulgowy (dla osób poniżej 18 roku życia i emerytów) 15 zł

*normalny 20 zł

*rodzinny (dwoje dorosłych i dowolna liczba dzieci) 45 zł

*dzieci do lat 6 wchodzą za darmo

Na wszystkie atrakcje z biletem wstęp wolny.

Harmonogram wydarzeń

WYSTAWA SPECJALNA – NATURA I RZEMIOSŁO (wejście od Sali Malachitowej / Strefa Kolekcjonera), na której będzie można podziwiać najpiękniejsze kamienie szlachetne – zarówno w naturalnej postaci, jak i w oprawie jubilerskiej. Zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt okazów mineralogicznych oraz ręcznie wykonana przez mistrzów złotnictwa biżuteria złota i platynowa z tymi kamieniami. Wśród eksponatów: nieoszlifowane diamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy, akwamaryny, opale szlachetne, perły, turmaliny i rzadkie odmiany granatów wypożyczone z prywatnych zbiorów najbardziej znanych kolekcjonerów minerałów i pracowni złotniczych w Polsce.

STREFA WIEDZY (wejście od sali Kryształowej)

SOBOTA, 29.02

11.30 – „Prawdy i Mity o Sudetach” – Roksana Knapik z Rock'si Geoedukacja odpowie na pytania, czy Sudety to góry stare i czy Śnieżka jest wulkanem, czyli rozprawi się z największymi „geo-bzdurami” krążącymi na temat tych pięknych gór i opowie, jak naprawdę wygląda ich historia geologiczna.

13.00 – Jak po mistrzowsku fotografować minerały? Mark Mauthner i Hasselblad Polska zapraszają na warsztat i pokaz prowadzony przez najwyższej klasy specjalistę w dziedzinie fotografowania minerałów, Marka Mauthnera. Tylko tutaj dowiesz się, czego potrzebujesz, aby rozpocząć przygodę z tą dziedziną fotografii. Poznasz tajniki świecenia, dowiesz się, jakiego sprzętu najlepiej użyć oraz jak przygotować plan zdjęciowy.

15.00 – „Zapis rytuału godowego dinozaurów” – Gerard Gierliński, paleontolog, znawca dinozaurów, autor licznych artykułów naukowych, laureat wielu nagród, w tym Travelery National Geographic o tym jedynym znanym nauce zapisie rytuału godowego dinozaurów.

Dodatkowo:

14.00 – 17.00 – Możliwość odpłatnego sfotografowania swojego okazu przez jednego z najlepszych fotografów minerałów na świecie, Marka Mauthnera.

14.00 – 17.00 – Możliwość przetestowania aparatu Hasselblad – brylantu w świecie fotografii. Rzadkie, piękne i wyjątkowe, dają efekty najwyższej próby, o jakich inni producenci mogą tylko pomarzyć.

NIEDZIELA

12.00 – „Czy pterozaur to dinozaur?” – dr Robert Bronowicz z PIG-PIB rozwikła tę zagadkę podczas prezentacji. Paleontologia bywa zaskakująca!

14.00 – Mark Mauthner opowie o wydobywaniu złota i kryształów złota na terytorium Jukonu w Kanadzie

15.00 – „Minerały w wybranych roślinach” – Anna Czeremcha o chwastach krzemionkowych i ich funkcji w domowym herbarium

STREFA RELAKSU (Sala Turkusowa)

WARSZTATY, ogólnodostępne, bezpłatne wejście w ramach biletu na targi:

SOBOTA:

11.00 i 13.00 – warsztaty Materia Ziemi – dowiesz się, czym są i z czego są zbudowane skały, jak i w jakim środowisku powstają i czym się charakteryzują. Prowadzenie: specjalistki i specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego.

12.00 i 14.00 – warsztaty Skamieniały Świat – zobaczysz ślady życia zachowane w skałach; dowiesz się, czym są skamieniałości właściwe, śladowe i przewodnie oraz poznasz najczęściej spotykane skamieniałości. Prowadzenie: specjalistki i specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego.

NIEDZIELA, 1.03

10.00 – 16.00 – warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi m.in. zrób maskę dinozaura, rozpoznaj skamieniałości, miniwykopaliska i prehistoryczne kolorowanki. Prowadzenie: specjalistki i specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego.

GEOLANDIA (Sala Turkusowa) – przestrzeń stworzona z myślą o dzieciach. Pod profesjonalną opieką animatorek i animatorów najmłodsi będą uczyć się rysować minerały, poszukają „skarbów” w piaskownicach i stworzą modele skamieniałości. W tym czasie rodzice będą mogli spokojnie zwiedzać Targi.

STREFA GASTRONOMICZNA (Sala Turkusowa) – zdrowe posiłki przygotowane przez Vegelabb – firmę stworzoną z zamiłowania do dobrego jedzenia i miłości do podróży.

KONKURS (sala Diamentowa) – każdy zwiedzający będzie miał szansę wygrać wysokiej klasy okaz mineralogiczny. Kupony będą dodawane do biletów w kasach, a nagrodę będzie można podziwiać w gablocie umieszczonej w Sali Diamentowej.

