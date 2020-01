Warsaw Motorcycle Show, Warszawa 2020. Czekają na Was premiery światowych marek, spotkania z zawodnikami motorsportu i kula śmierci

Warsaw Motorcycle Show to niepowtarzalne wydarzenie dla branży motocyklowej. Atrakcje dla miłośników motocykli, kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających, show dla fanów motoryzacyjnych wrażeń... a wszystko zaledwie 15 minut jazdy od centrum Warszawy! Sprawdźcie, co czeka na Was na największych motocyklowych targach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zobaczcie jak było na poprzedniej edycji targów: