Warsaw Tattoo Days 2020. Wielkie święto miłośników tatuażu powraca do stolicy [PROGRAM, BILETY, KONCERTY, ATRAKCJE]

Zbliża się V. edycja międzynarodowego festiwalu muzyki i tatuaży - Warsaw Tattoo Days. Jak piszą organizatorzy, to impreza skierowana do wszystkich miłośników tatuaży - zarówno tych, którzy już je mają, jak i osób, które dopiero poszukują idealnego wzoru na pierwszy tatuaż.

Tattoo Days to drzwi do magicznego świata sztuki tatuażu, to możliwość obserwacji warsztatu najbardziej utalentowanych artystów, to również największy salon tatuażu w Polsce!