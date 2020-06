Warsaw UNIT przywdziewa smoczą skórę. Wieżowiec będzie miał nietypową elewację w kształcie łusek

Warsaw UNIT powstaje w samym sercu nowego biznesowego centrum Warszawy – przy rondzie Daszyńskiego na bliskiej Woli. Liczący 202 m wysokości obiekt pomieści 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Najbardziej charakterystycznym elementem wieżowca jest tak zwana smocza skóra , która docelowo pokryje niemal całe podium budynku. To rodzaj kinetycznej fasady zbudowanej z tysięcy płytek, które będą w widoczny sposób reagować na każdy powiew wiatru, tworząc na jej powierzchni niepowtarzalne obrazy modelowane siłami natury. - Zdecydowaliśmy się na tzw. smoczą skórę, która według naszej wiedzy nie była jeszcze stosowana w Polsce na żadnym budynku, a już z pewnością nie na wysokościowcu. To czyni nasz projekt wyjątkowy i daje mu szansę na stanie się kolejną wizytówką i atrakcją Warszawy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Aplikacja wieżowca

Powstała także dedykowana biurowcom Ghelamco aplikacja mobilna opracowana przez wewnętrzy dział innowacji dewelopera. Jej funkcjonalność będzie można wykorzystać także w sytuacjach zagrożenia epidemicznego – będzie informować użytkowników biurowców o tym, czy działają one w tzw. trybie pandemii, który będzie oznaczać wprowadzenie nadzwyczajnych procedur i zasad bezpieczeństwa. Pracownicy będą na bieżąco otrzymywać informacje, instrukcje i zasady postępowania. Do komunikowania się z najemcami zostaną wykorzystane chat boty oraz sztuczna inteligencja. Aplikacja będzie też służyć m.in. jako system nawigacji po budynku i okolicy, umożliwi dostęp do biura, rezerwację sal i wiele innych funkcjonalności. System klimatyzacji będzie pracował wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego, aby zapobiegać mieszaniu powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni biurowych, a w windach zainstalowane zostaną lampy UV, które skutecznie zdezynfekują przestrzeń.