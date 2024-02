Warszawa, 2.02.2024: nocny dyżur aptek. Sprawdź, która apteka ma dyżur Redakcja Strony Zdrowia

Apteki otwarte w Warszawie w nocy 02.02.2024 Ridofranz

Na noc i dni wolne wyznaczane są apteki dyżurujące. Przekonaj się, która apteka ma dzisiaj (2.02.2024) dyżur nocny w Warszawie lub w okolicy. Wiedząc to, nie zmarnujesz czasu na szukanie apteki. Świąteczne i nocne dyżury aptek w Warszawie i okolicy ustalono, by chorzy nie musieli czekać na niezbędne lekarstwa do następnego dnia.