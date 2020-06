Warszawa blokuje ponad 345 milionów wydatków budżetowych. Cięcia obejmą m.in. transport publiczny i edukację

Warszawa blokuje wydatki na m.in. transport i edukację

Stolica ponosi skutki walki z koronawirusem i nieprzemyślanych decyzji rządu. Dalszy, gwałtowny spadek dochodów grozi naruszeniem reguł budżetowych, przekroczeniem deficytu i utratą płynności. Dlatego Warszawa podjęła decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych - poinformował stołeczny ratusz.

Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, podpisała w tej sprawie zarządzenie w imieniu Trzaskowskiego. Blokada będzie obowiązywała do końca roku, a łączna kwota zamrożonych, planowanych wydatków wyniesie dokładnie 345 484 411 zł. Na co więc nie będzie pieniędzy? Urzędnicy ogólnie poinformowali, że przede wszystkim chodzi o transport publiczny (zablokowano ok. 134,9 mln zł) - głównie zrezygnowano z remontów - oraz edukację (zamrożono 60 mln zł) - tu blokada poza remontami obejmuje też ''szczegółową weryfikację zajęć dodatkowych''.