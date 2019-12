Warszawa dla dzieci, czyli zimowe atrakcje dla małych i dużych

Zimowe atrakcje – miejskie lodowiska i Galeria Młociny

Jedną z niedocenianych, a bardzo lubianych przez dzieci atrakcją jest wspólne wyjście z rodzicami na łyżwy. Ten zarezerwowany na zimę sport możemy uprawiać w Warszawie przez cały rok – w stolicy znajduje się kryte lodowisko Torwar, które można odwiedzić o dowolnej porze roku. Ale prawdziwie porywającą rozrywką stają się lodowiska na otwartej przestrzeni specjalnie przygotowywane zimą. W Warszawie działa więc miejska ślizgawka pod Pałacem Kultury, lodowisko na Rynku Starego Miasta i pomniejsze lodowiska w wybranych dzielnicach. W tym roku swój ślizgawkowy debiut ma Galeria Młociny - lodowisko w Warszawie to świetne miejsce do rozpoczęcia swojej przygody z łyżwami, znajduje się na dachu budynku galerii, co jeszcze uświetnia całą atrakcję. Po godzinnej sesji łyżwiarstwa możemy ogrzać się w środku, korzystając z restauracyjnej oferty Hali Hutnik – przestrzeni, gdzie zgromadzono najlepsze knajpy i foodtrucki w mieście.

Rodziny z dziećmi miło spędzą czas w Karuzeli – miejscu przygotowanym z myślą o rodzicach i ich pociechach. Można zjeść tu dobry obiad i pobawić się z dziećmi. Na maluchy i starszaki czeka tu innowacyjna strefa zabawy, kreacji i nauki. Nawet jeśli rodzice postanowią wyskoczyć na szybkie zakupy po sklepach, ich dzieci z pewnością w Karuzeli nie będą się nudziły. Wypad do Warszawy możemy zorganizować np. jako atrakcję urodzinową dla naszego dziecka, tak jak to zrobiła blogerka Jaśkowe Klimaty "Weekend w Warszawie. Na jakie atrakcje, warto postawić, będąc z dzieckiem w stolicy?". Oprócz łyżew jest tu jeszcze wiele do zobaczenia.



Centrum Nauki Kopernik – wszystko, co warto wiedzieć o świecie w jednym miejscu

To chyba jedno z najbardziej interesujących miejsc na mapie Warszawy. Można przyjechać tu kilka razy, a i tak zawsze odkryjemy dla siebie coś nowego. W Centrum Nauki Kopernik trudno o nudę. Jeśli mamy dzieci w różnym wieku, wizyta w Centrum będzie satysfakcjonująca dla każdego z nich. Maluchy do 5. roku życia będą odkrywały świat zmysłami w Galerii Buzz, podczas gdy ich starsze rodzeństwo wybierze się do planetarium lub na zwiedzanie pozostałej części Centrum. W tym niezwykłym obiekcie wypełnionym ciekawostkami ze świata nauki świetnie będą bawić się też dorośli. Trudno znaleźć w Warszawie drugie takie miejsce, gdzie cała rodzina będzie mogła odkrywać świat na swój własny sposób, poznawać interesujące fakty z życia przyrody i biologii człowieka. Jeśli odwiedzamy Warszawę zimą (latem również), Centrum Nauki Kopernik powinno znaleźć się na jednej z pierwszych pozycji na naszej liście „to do” w stolicy.

Niewidzialna Wystawa – niech poprowadzi nas dotyk

Czy na co dzień zastanawiamy się, jak żyją niewidomi? Jakie ograniczenia napotykają i jak muszą sobie z nimi radzić? Na Niewidzialnej Wystawie przez około 60 minut będziemy pozbawieni naszego zmysłu wzroku. Poczujemy się, jak to jest, kiedy nie widać nic, a wokół gwar i zgiełk miasta. Doświadczymy tego, jak poruszają się osoby niewidome i na jakie niebezpieczeństwa są codziennie narażone. Niewidzialna Wystawa otworzy nam oczy na inny świat – świat doznawany zmysłem dotyku, słuchu, smaku. Doskonałe miejsce na wspólny rodzinny wypad, jeśli mamy starsze dzieci w wieku minimum 8 lat. Wystawę „pokazują” osoby niewidome lub niedowidzące, dla których ciemność to codzienność. Na Niewidzialną Wystawę można wybrać się też do Pragi lub Budapesztu.

Park trampolin – radosne skakanie dla całej rodziny

Jakie jeszcze atrakcje dla dzieci proponuje Warszawa? Jeśli muzea w stolicy znamy już na pamięć, CNK odwiedziliśmy kilka razy, a dzieciom potrzeba solidnej dawki ruchu, skoczmy na wspólne skakanie do jednego z warszawskich parków trampolin. Najbardziej znany (bo pierwszy w Warszawie) to Hangar 646. Po nim powstały jednak i inne miejsca, warte polecenia. Z dziećmi możemy się więc wybrać do JumpWorld, Airo (park trampolin połączony z kosmiczną salą zabaw) lub Stacji Grawitacji. Trampolinowe szaleństwo przyda się całej rodzinie, nawet jeśli nie jesteśmy mistrzami w skokach czy akrobatami. Dawka solidnej porcji ruchu poprawi nam humor zimową porą, podobnie jak jazda na łyżwach.

Stadion Narodowy – nowy symbol miasta

Odwiedzając Warszawę, nie sposób odmówić sobie wizyty na Stadionie Narodowym. Wszak to całkiem nowy symbol miasta, w którym odbywa się wiele ciekawych wydarzeń. Zimą Stadion zamienia się w jedno wielkie lodowisko (projekt Zimowy Narodowy). Kryta ślizgawka będzie świetną alternatywą dla tych na otwartej przestrzeni, jeśli nie dopisze akurat pogoda. Po wspólnej łyżwiarskiej aktywności możemy wybrać się na zwiedzanie stadionu z przewodnikiem i przejść do punktu widokowego, z którego zobaczymy cały obiekt.

Na Stadionie działa też sala zabaw Smart Kids Planet, do której możemy wybrać się na coś smacznego do jedzenia i zabawę interaktywną. Atrakcje dostosowane są do potrzeb dzieci w różnym wieku – maluszki mają tu swoją bezpieczną wydzieloną strefę, a starszaki mogą postrzelać gole do bramki, stworzyć komputerowy obraz Warszawy i poznać sposób działania sortowni śmieci. Wszystko przygotowane z myślą o dzieciakach poszukujących nowych wrażeń w sali zabaw.

Pałac Kultury i Nauki – Warszawa z lotu ptaka

Krótka wizyta w stolicy wcale nie oznacza, że dzieci nie zobaczą wszystkiego. Wystarczy, że zabierzemy je na punkt widokowy Pałacu Kultury, stąd będziemy mogli podziwiać całe miasto, przyglądając się wszystkim jego zakątkom. Wystarczy 30 minut, żeby obejrzeć Warszawę. Zimą na górze może być dość chłodno, jednak takiej atrakcji nie można przegapić. Odwiedzając już Pałac Kultury i Nauki warto wybrać się jeszcze do Muzeum Ewolucji, w którym znajdują się prawdziwe szkielety dinozaurów. Nieocenioną atrakcją dla starszych dzieciaków będzie zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem i poznawanie ciekawej historii tego miejsca.





Centrum Pieniądza NBP – wszystko, co chcemy wiedzieć o pieniądzach

Może prawie wszystko, bo nie poznamy tu niestety magicznego sposobu na zarobienie pierwszego miliona. Ale przecież nie o to chodzi w tej wycieczce. Centrum Pieniądza NBP to z całą pewnością doskonała atrakcja dla wszystkich członków rodziny, tych małych, starszych i dorosłych. W obiekcie m.in. poznamy historię pieniądza i zobaczymy kolekcjonerskie monety NBP. W 16 salach czekają na nas interaktywne ekspozycje, a zwieńczeniem naszej wycieczki do świata pieniędzy będzie wizyta w skarbcu i podniesienie prawdziwej sztabki złota. Odwiedzając stolicę, koniecznie znajdźmy czas, żeby wybrać się do tego Centrum.

Muzeum dla Dzieci – tam, gdzie maluchy traktuje się jak dorosłych

Muzeum im. J. Korczaka przygotowano z myślą o młodych odwiedzających, którzy poznają świat wszystkimi zmysłami. W tym miejscu dzieci mogą poczuć się swobodnie i nie przejmować się sztywną atmosferą klasycznych muzeów, gdzie żadnego z eksponatów nie można dotykać. Obiekt działa w ramach Muzeum Etnograficznego, a jego głównym zadaniem jest przybliżanie dzieciom ciekawostek kulturowych. Przez zabawę i podczas różnorodnych warsztatów dzieciaki mają okazję poznawać dziedzictwo kulturowe naszego kraju i zapoznawać się z obcymi dla nas kulturami. Miejsce z pewnością warte polecenia, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy w obiekcie organizowane są warsztaty dla całych rodzin (np. coroczne warsztaty świąteczne czy warsztaty robienia opłatkowych ozdób).

W Muzeum Etnograficznym pokażemy dzieciakom wystawy stałe z tradycyjnymi ludowymi strojami, przedmiotami codziennego użytku wykorzystywanymi przez rzemieślników, ludowe instrumenty, a także swoistą interpretację Biblii, czyli Biblia Pauperum.

W Warszawie nie da się nudzić, nawet kiedy pogoda nie dopisuje. Czas z dziećmi możemy spędzić w muzeach, galeriach czy centrach nauki lub wybrać się na wspólne uprawianie sportu.

