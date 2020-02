Centrum nauki Kopernik zaprasza na nowy pokaz: ''Licz to pulsar - umarła gwiazda, która obraca się 160 razy na sekundę. Powstał kilkaset milionów lat temu, w wyniku wybuchu supernowej. Licz znajduje się w gwiazdozbiorze Panny, a jego nazwa pochodzi ze świata fantastyki, gdzie jest określeniem potężnych istot nieumarłych. Idealnie pasuje do gwiazdy, która „umarła”, a nadal świeci. W latach 90. prof. Aleksander Wolszczan odkrył wokół Licza trzy planety – pierwsze planety pozasłoneczne. Czy może istnieć na nich życie? Pulsary to supergęste obiekty, które wysyłają w kosmos sygnały radiowe, migając niczym latarnie morskie. Ich błyski dorównują regularnością zegarom atomowym. Na planetach orbitujących wokół pulsara panują niezwykle trudne warunki dla przetrwania życia. Dlatego też poszukujemy kolejnych planet-kandydatek, wokół „zwykłych” gwiazd, w ekosferze. Chcielibyśmy znaleźć ich jak najwięcej, jak najbliżej i być może wysłać na nie wiadomość o naszym istnieniu. Czy damy radę? Jak próbujemy to robić? Czy znajdziemy ślady zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich? – na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie pokazu''. Miejsce: Planetarium Centrum Nauki Kopernik (Wybrzeże Kościuszkowskie 20) Ceny biletów: - ulgowy: 16 zł - normalny: 22 zł

Planetarium Centrum Nauki Kopernik/facebook