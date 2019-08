Warszawa imprezy 9-11 sierpnia 2019. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend [PRZEGLĄD]

zobacz galerię (28 zdjęć) Znana z takich utworów jak "Karmelove" (duet z Piotrem Roguckim, wokalistą zespołu Coma), "Nie mogę zasnąć" czy "Znikam" Marcelina zagra dla swoich fanów w klubie Babie Lato. Co ważne - wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy. Kiedy: piątek o 20:30 – 22:00 Gdzie: Babie Lato.Bulwar Flotylli Wiślanej Wydarzenie bezpłatne Krystian Dobuszyński/Archiwum zobacz galerię (28 zdjęć)

Warszawa imprezy 9-11 sierpnia 2019. Szukacie pomysłu na weekend w Warszawie? Przygotowaliśmy dla was przegląd najciekawszych wydarzeń od piątku do niedzieli.