Warszawa jak po apokalipsie. Smog nas dusi, koronawirus trzyma w domach. Niebezpieczne połączenie

Wskaźniki smogu świecą się na czerwono. Jak już dziś pisaliśmy (tutaj), głównym powodem są pożary za wschodnią granicą. Chmura dymu trafiła akurat nad Warszawę. "Wraz ze zbliżaniem się frontu wzrośnie prędkość wiatru i jakość powietrza powinna ulec poprawie" - piszą meteorolodzy z Info Meteo.

Na razie jednak jest źle. Nad miastem wisi gęsta mgła. Tym bardziej zniechęca do wyjść z domu, które to - na mocy rozporządzenia ministra zdrowia - zostały ograniczone tylko do załatwienia niezbędnych potrzeb. Nasz fotograf wybrał się na ulice Warszawy, które wygląda dziś jak w postapokaliptycznych filmach. Dym, mgła i zupełna pustka.