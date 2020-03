Warszawa: kolejne kilometry kanalizacji poddano bezwykopowej renowacji

Renowację prowadzono w 20 ulicach na terenie dziewięciu warszawskich dzielnic (Bemowo, Mokotów, Ochota, Targówek, Wawer, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz). Modernizowano kanały w zakresie średnic do 200 do 800 mm, znajdujące się na głębokościach od 2,6 do 6,6 m. Najkrótszy odcinek poddany renowacji miał około 14 m, a najdłuższy 143 m.

Kanały odnawiano przy użyciu bezwykopowej metody CIPP (ang. Cured In Place Pipe). Technologia ta polega na wprowadzeniu w remontowany rurociąg specjalnej, utwardzanej na miejscu wykładziny, idealnie dopasowywanej do kształtów przewodów kanalizacyjnych. Tzw. rękaw renowacyjny po instalacji ściśle przylega do kanału, chroniąc go m.in. przed korozją, wyciekami czy wrostami korzeni (to najczęstsze przyczyny awarii kanalizacji), zapewniając bezawaryjną eksploatację przewodu przez wiele lat. CIPP to szybki sposób na renowację sieci, który nie wymaga rozkopywania gruntu, zajmowania pasów drogowych i utrudniania życia oraz funkcjonowania mieszkańcom, przedsiębiorcom czy innym użytkownikom dróg i przestrzeni w rejonie prowadzenia prac. Wszelka ingerencja w teren podczas prowadzenia robót budowlanych jest ograniczona do minimum.

W Polsce, w ramach tego typu inwestycji, najczęściej kanały odnawia się przy użyciu wykładzin z włókien poliestrowych lub wykładzin wzmacnianych włóknem szklanym. Aby wykładziny były wytrzymałe do impregnacji stosuje się żywicę poliestrową. Zawiera ona związek chemiczny – styren, który wzmacnia wykładziny. Niestety kiedy się ulatnia ma negatywny wpływ na oczy, skórę i drogi oddechowe. Dlatego w tym wypadku zdecydowano się na wykładziny niezawierające styrenu. Warszawskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne coraz częściej stosuje takie rozwiązanie w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

BLEJKAN S.A. specjalizuje się w modernizacji kanalizacji i wodociągów, a także przewodów ciśnieniowych, technologicznych i gazowych. W swojej działalności stawia na ekologiczne rozwiązania, dlatego podczas renowacji stosuje technologie bezwykopowe. Spółka stale rozszerza obszary swojej działalności w kraju oraz na rynkach zagranicznych. W zakresie prac renowacyjnych w Niemczech działa jej spółka-córka BLEJKAN GmbH, a w Rumunii BLEJKAN Construct SRL).