Warszawa - Kraków w niecałe dwie godziny. Pociągi przyspieszą do 250 km/h, ale najpierw zwolnią

Kolejarze podpisali umowę na system ERTM/ECTS poziomu drugiego. Pod tym skomplikowanym ciągiem liter kryje się system, dzięki któremu pociągi będą mogły pędzić z prędkością do 250 km/h. Prace warte 314 milionów złotych dotyczą Centralnej Magistrali Kolejowej. Według założeń PKP PLK w 2023 roku z Warszawy do Krakowa przejedziemy w niecałe dwie godziny.

Żeby wdrożyć nowy system potrzebna jest też przebudowa ostatniego przejazdu kolejowego w Zachorzowie Kolonii (koło Opoczna). Wiadukt powstanie tam za 26 mln zł.

Przyspieszy, ale najpierw zwolni

- Przez dwa ostatnie lata, podczas testów systemu ECTS 2, wyłączony zostanie ECTS 1 na tym odcinku - zapowiada Ireneusz Merchel. W praktyce oznacza to, że w latach 2021-2023 pociągi jadące do Krakowa... zwolnią. System ECTS 1 umożliwia pendolino rozpędzenie się do 200 km/h (na razie tylko na jednym odcinku w Polsce). Po jego wyłączeniu pociągi zwolnią do 160 km/h. Wszystko przez to, że wersje systemu 1 i 2 nie współpracują ze sobą.

Wkrótce standardem będzie już ECTS poziom 3, który znacząco zwiększa przepustowość linii szybkiej prędkości. Prezes Merchel uspokaja, że "dwójka" i "trójka" ze sobą współpracują i za kilka lat nie trzeba będzie przebudowywać infrastruktury po raz kolejny. - Geometria toru jest dostosowana do jeszcze większej prędkości - słyszymy. Warto przy okazji przypomnieć, że nabyte przez PKP pociągi pendolino właśnie w Polsce pobiły swój rekord. Na Centralnej Magistrali Kolejowej, podczas testów, pociąg rozpędził się do 293 km/h.