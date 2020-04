Warszawa kupiła 30 łóżek do intensywnej terapii. Na wszelki wypadek. Na razie nie będzie darmowych maseczek dla mieszkańców

Warszawa przygotowała - na wszelki wypadek - 30 dodatkowych miejsc intensywnej terapii, gdyby epidemia koronawirusa przybrała na sile i rząd musiałby skorzystać ze szpitali miejskich, które na razie nie zajmują się chorymi na COVID-19. Sprzęt przewieziono do Szpitala Wolskiego, skąd zostanie rozdzielony i przetransportowany do poszczególnych oddziałów.

W czasie konferencji prasowej jedna z dziennikarek zapytała prezydenta Trzaskowskiego o to, czy miasto przekaże maseczki mieszkańcom Warszawy. - Na razie nie. W Warszawie trzeba by było kupić miliony masek. Przez cały czas mamy niedobór środków ochrony. W pierwszej chwili musimy zabezpieczyć personel medyczny i to robimy - odpowiedział Rafał Trzaskowski. Chwilę później dodał, że jeśli jakieś podmioty (np. firmy lub wolontariusze) przekażą maseczki, to miasto postara się je zagospodarować i przekazać mieszkańcom. Miasto nie będzie - jak na razie - przeznaczać pieniędzy na zakup środków ochrony dla mieszkańców.

Na koniec prezydent zaapelował, żeby na święta zostać w domu. - Tylko dystans społeczny może nas uratować przed dalszym rozprzestrzenianiami się choroby. Święta musimy spędzić z tymi domownikami, z którymi mieszkamy. Jeszcze raz apeluje, żeby zostać w domu. I proszę się wsłuchiwać w komunikaty rządu - mówił Trzaskowski.