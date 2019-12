Warszawa miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Stolica otrzymała nagrodę Access City 2020. ''Jest wzorem dla innych miast''

- Warszawa jest wzorem dla innych miast , pokazuje, jak wiele można zrobić w bardzo krótkim czasie, by uczynić przestrzeń bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami - mówiła, gratulując polskiej stolicy Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników w Komisji Europejskiej.

Warszawa otrzymała od Komisji Europejskiej nagrodę Access City 2020 w wysokości 150 tys. euro za poprawę dostępności miasta dla niepełnosprawnych. KE doceniła fakt, że Warszawa zaangażowała osoby niepełnosprawne w to, aby wspólnie uczynić miasto bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Dzięki temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną dostępność miasta.

47 zgłoszeń

W edycji konkursu na 2020 rok Komisja Europejska otrzymała 47 zgłoszeń. Drugie miejsce zajęło miasto Castello de la Plana w Hiszpanii (otrzymując 120 tys. euro), natomiast trzecie Skelleftea w Szwecji (80 tys. euro). Wyróżnienia przyznano Chanii w Grecji, Tartu w Estonii i Evreux we Francji. Chania zdobyła uznanie za wykorzystanie technologii do stworzenia dostępnych miejsc parkingowych, Tartu - za oddolne podejście do kwestii dostępności, a Evreux - za pracę w zakresie ukrytej niepełnosprawności.