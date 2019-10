Warszawa Modlin - Charków. Ryanair rusza z nowym połączeniem na Ukrainę. Będzie latać dwa razy w tygodniu

Tanie linie lotnicze - Ryanair - otwierają kolejne połączenie z lotniska Warszawa-Modlin. Tym razem samoloty polecą na Ukrainę, aż pod samą granicę z Rosją. Rejsy Warszawa-Charków będą realizowane od połowy przyszłego roku, dwa razy w tygodniu.

- Cieszymy się z ogłoszenia dwóch nowych tras z Polski na Ukrainę: Kraków – Chersoń oraz Warszawa Modlin – Charków. Trasy będą realizowane dwa razy w tygodniu odpowiednio od grudnia 2019 oraz sezonu lato 2020 i staną się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski. Pasażerowie mogą zarezerwować loty do Chersonia oraz Charkowa aż do października 2020 - tłumaczy Olga Pawlonka z Ryanaira.

Będzie to kolejna trasa Ryanaira z Modlina na Ukrainę. Do tej pory - od października zeszłego roku - tani przewoźnik latał do Kijowa (cztery razy w tygodniu) oraz do Lwowa (trzy razy).