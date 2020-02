Warszawa Modlin, remont. Lotnisko na krawędzi przepustowości, przebudowa terminala jest nieunikniona

To jednak nie jedyne plany przebudowy portu lotniczego - na wiosnę ma ruszyć przebudowa terminala lotniska. Jest to spowodowane tym, że Modlin obsługuje już tak dużo samolotów, że pasażerowie mają problem z pomieszczeniem się na terenie obecnego terminala. Pisaliśmy o tym już w maju zeszłego roku - wtedy od stycznia do marca port lotniczy obsłużył 718 tysięcy pasażerów, więcej niż specjalizujące się w czarterach lotnisko w Katowicach czy port we Wrocławiu.

Jak pisaliśmy już kilkukrotnie, remont lotniska w Modlinie ma objąć obiecywaną od dawna bocznicę, która zawiozłaby pasażerów pod sam terminal. Obecnie z dworca w Modlinie wahadłowo kursują autobusy. Budowa ma pochłonąć 123 mln zł, z czego unia dosypie aż 80 proc. Do tej pory nie rozpisano przetargu, choć zgodnie z prawem całość trzeba wybudować i rozliczyć do 2023.

Lotnisko miało być rozbudowane o nową halę odlotów, ale dofinansowanie do tej inwestycji zablokowała część akcjonariuszy - stąd pomysł, by dostosować istniejący terminal do potrzeb rosnącej liczby pasażerów. Administracja, której biura znajdują się na pierwszym piętrze, ma zostać przeniesiona do innego budynku, by zyskać dodatkową przestrzeń - pierwsza kondygnacja terminala ma zostać zamieniona w strefę gastronomiczną.