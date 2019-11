Warszawa na samym końcu tęczowego rankingu. Stolica wśród najmniej tolerancyjnych miast świata

Reykjavik najbardziej tolerancyjny

Pierwsze miejsce w kategorii najbardziej tolerancyjne miasto świata zajął islandzki Reykjavik, który jako jedyny zgarnął maksymalną ilość punktów. Wyspa jest najbardziej przyjaznym miejscem do życia dla mniejszości LGBT i queer. W 1996 roku zalegalizowano tam związki partnerskie z zaledwie jednym głosem sprzeciwu. - Mieszkańcy stolicy Islandii, którzy związani są ze środowiskami LGBT mogą liczyć na pełną równość prawną, jak i również silną reprezentację w parlamencie czy mediach- podkreślają autorzy badań.

Rejkawik, Islandia, Amsterdam, Holandia Rotterdam, Holandia Montreal, Kanada Toronto, Kanada Vancouver, Kanada Oslo, Norwegia Dublin, Irlandia Bruksela, Belgia Gent, Belgia

Jak powstał ranking?

Twórcy opracowali wzór, który posłużył im do wygenerowania wyniku. - Przebadaliśmy 15 różnych czynników, które mogą przyczynić się do ogólnego dobrobytu mieszkańców w 77 dużych miastach. W każdej kategorii można było zdobyć maksymalnie 10 punktów - tłumaczą autorzy. Oto formuła zastosowana do uzyskania wyników: (i)=10 . ( ( (x(i) – x (min) ) / ( (x(max) – x(min) ).