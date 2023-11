Warszawa na starych zdjęciach. Muzeum zapowiada wielką akcję rozpoznawania zdjęć. Na czym będzie polegać?

Muzeum Warszawy przygotowuje się do akcji jakiej jeszcze nie było. 27 listopada ruszy wielka akcja Społecznego Opisywania Fotografii. To pierwsza w Polsce inicjatywa, w której to publiczność została zaproszona do pomocy w zidentyfikowaniu archiwalnych zdjęć z muzealnej kolekcji. Już dziś udało nam się otrzymać kilkanaście z nich. Gdzie zostały zrobione, kiedy? Znawcy historii miasta, miłośnicy stołecznej fotografii, a może nawet spokrewnieni z autorami czy występującymi na zdjęciach postaciami. Wszyscy mogą pomóc w tworzeniu bazy opisów do zdjęć.

Gigantyczna baza zdjęć Muzeum Warszawy

Zdjęcia będzie można opisywać online na dedykowanej do tego platformie. Akcja potrwa do kwietnia przyszłego roku i może w niej wziąć udział każdy, kto chce podzielić się swoją wiedzą. - Pomyślałyśmy, że do pracy nad udostępnianiem naszej kolekcji zaprosimy warszawianki, warszawiaków i szerzej – wszystkich zainteresowanych historią stolicy. Każdy z nas dysponuje indywidualną pamięcią o przeszłości. Nierzadko spotykamy się z tym, że nasza publiczność przekazuje nam fascynującą wiedzę na temat historii naszego miasta czy obiektów z naszej kolekcji - mówi o akcji Karolina Puchała-Rojek, historyczka fotografii i kuratorka wystaw Centrum Fotografii Muzeum Warszawy.

Zwraca też uwagę, że dzięki pracy badaczy, historyków, pracowników działów digitalizacji i konserwacji udało się udostępnić już bardzo wiele zdjęć z bazy muzeum. Całość liczy jednak kilkaset tysięcy obiektów, a ogromna część pozostaje nieznana szerszej publiczność. Identyfikacja znajdujących się na fotografiach osób i miejsc wymaga wiedzy i indywidualnej pamięci, której nie jest w stanie zastąpić sztuczna inteligencja, dlatego do wzięcia udziału w akcji Muzeum zaprasza swoją publiczność.

Nieznane zdjęcia legend polskiej fotografii

Do Społecznego Opisywania Fotografii wybrane zostały fotografie dokumentujące zniszczenia Warszawy i jej odbudowę po II wojnie światowej autorstwa Leonarda Jabrzemskiego, Alfreda Funkiewicza, a także Edwarda Hartwiga – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Na identyfikację czekają również kolorowe slajdy z czasu transformacji stolicy w latach 90. XX wieku jego autorstwa. Szczególnym wyzwaniem mogą okazać się fotografie wykonywane przez projektantkę zieleni Alinę Scholtz z jej podróży studyjnej do Chin.

Szukajcie, a znajdziecie

No dobrze, to przyjrzyjmy się kilku obrazom, które trafią do bazy opisywania. Co możemy tam zobaczyć? Muzeum Warszawy Na powyższym zdjęciu widzimy budowę jednego z warszawskich osiedli. Wysokość budynku oraz jego kształt mogą budzić skojarzenia z Mokotowem i budowanymi w rejonie Al. Niepodległości czy Odyńca budynkami w na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Ale równie dobrze może być to budowa osiedla Muranów i jednego z tamtejszych bloków. Jakie szczegóły mogą wskazać o którym miejscu mówimy? Muzeum Warszawy Tu z kolei wagon tramwajowy wyprodukowany w zakładach Cegielskiego jest naprawiany albo ściągany z torów z powodu awarii. Prawdopodobnie patrzymy na ulicę Marszałkowską przy Placu Zbawiciela. Ale kiedy mogło zostać wykonane to zdjęcie? Muzeum Warszawy W bazie nie brakuje jednak kolorowych zdjęć, ale wcale nie takich oczywistych. Ruiny starej kamienicy. Świadka historii i być może pamiętającego przedwojenną Warszawę - w obiektywie Edwarda Hartwiga. Gdzie jednak znajduje się obiekt? Wola? Praga? Śródmieście? Czy przetrwał do dzisiaj?

Centrum Fotografii Muzeum Warszawy

Społeczne Opisywanie Fotografii jest częścią programu Centrum Fotografii, nowej inicjatywy Muzeum Warszawy, której celem jest rozwijanie zainteresowania fotografią. Centrum Fotografii korzysta w ramach projektu Focus on Photography z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich oraz jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja odbędzie się na niderlandzkiej platformie Vele Handen – czyli „wiele rąk”. To unikalne narzędzie do crowdsourcingu, czyli społecznościowego i oddolnego dzielenia się swoją wiedzą. Po raz pierwszy wykorzystana w Holandii platforma posłuży teraz do identyfikacji prac z kolekcji Muzeum Warszawy do Społecznego Opisywania Fotografii.

