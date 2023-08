Warszawa na weekend. 13 najlepszych miejsc na spacer po lesie w okolicach stolicy. Trasy na relaks, wyciszenie i rodzinną wycieczkę Redakcja

Warszawa to nie tylko wieżowce i blokowiska. Miasto pełne jest terenów zielonych, a na przedmieściach znaleźć można prawdziwe puszcze, pełne roślin i zwierząt, które przyciągają mieszkańców kolorami, zapachami i dźwiękami. Lasy Warszawy i okolic to świetne miejsca na weekendowy spacer, kojący nerwy i obniżający stres. Jeśli nie macie pomysłu na wycieczkę na łono przyrody, a chcielibyście wyrwać się z miasta, mamy dla was galerię 13 najpiękniejszych i najciekawszych miejsc na leśne spacery wokół Warszawy. To gotowa lista pomysłów na weekendowy wypoczynek z całą rodziną.