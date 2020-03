Warszawa na wynos. Jak i gdzie zamawiać w czasach koronawirusa?

Z kolei za pomocą Free Now możemy dostarczyć przesyłkę, np. dokumenty czy niewielkie przedmioty. Kierowca na naszą prośbę – po zaznaczeniu w aplikacji opcji „przesyłka” oraz wpisaniu szczegółów jej przekazania w „wiadomości do kierowcy" - może ją odebrać ze wskazanego adresu i przywieźć wprost pod drzwi domu. Za tego typu zlecenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 złotych.

- W związku z koronawirusem musimy się przygotować na długą zmianę w naszym codziennym funkcjonowaniu - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Na razie sporo warszawskich firm wysłało pracodawców do domów, skąd pracują zdalnie. Szkoły zamknięte są do 31 marca, nie pracują też restauracje, puby i sklepy w galeriach handlowych, a na granicach przywrócono kontrole. Nie wiadomo jak długo utrzyma się taki stan rzeczy. Niektórzy mówią o tygodniu, inni nawet o kilku miesiącach.

Podobne usługi mają również niektóre mniejsze sieci taksówkarskie, np. Sawa Taxi (koszt 30 zł plus kwota z paragonu) czy Ele Taxi (35 zł plus koszt zakupów).

Warto pamiętać, że niektóre sklepy już od dawna oferują możliwość zrobienia zakupów z dostawą pod drzwi. Wśród dużych sieci są to m.in. Tesco, Carrefour, Auchan czy Frisco, a wśród mniejszych– np. Szopi czy Polski Koszyk. Ich przedstawiciele ostrzegają, że czas zamówień może zwiększyć się do kilku dni, jednak wszystkie zakupione towary na pewno do nas trafią.

Szopi, poza zakupami, oferuje także dostawę leków (jeśli potrzebna będzie recepta, kurier przyjedzie po nią do nas do domu). Co ciekawe, sieć - od 11 marca - wprowadziła bezpłatną dostawę dla osób powyżej 60. roku życia. "Z racji obniżonej odporności są one bardziej narażone na powikłania w przypadku zachorowania na COVID 19" - informuje Szopi. Medykamenty dostarczają także apteki online, które korzystają z usług firm przewozowych.

Choć restauracje i bary zostały zamknięte dla gości, cały czas większość z nich realizuje zamówienia z dostawą. Tego typu przedsiębiorstwa zmobilizowały swoich dostawców, bądź korzystają z usług popularnych firm pośredniczących, jak Uber Eats, Glovo czy Wolt. To dobry moment, by wesprzeć swoje ulubione knajpki, które z powodu kryzysu notują znacznie niższe obroty. Jeśli nie chcemy, by zniknęły z gastronomicznej mapy Warszawy, warto skorzystać z ich usług właśnie teraz. Na naszym Facebooku zapytaliśmy Was o miejsca, które polecacie.