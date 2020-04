Warszawa nie otworzy żłobków i przedszkoli 6 maja. Trzaskowski: Nie będę narażał życia i zdrowia warszawskich maluchów

- Nie ma fizycznej możliwości, aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważne przedsięwzięcie, jak ponowne uruchomienie placówek, do których trafiają nasze dzieci. Nie będę narażał życia i zdrowia warszawskich maluchów, pracowników przedszkoli i żłobków bez jasnej rekomendacji ministra zdrowia - pisze Trzaskowski do mieszkańców stolicy.

Prezydent stolicy zaapelował do rządzących o szczegółowe wytyczne dotyczące warunków sanitarnych. W piśmie do premiera Morawieckiego pyta m.in. o to, ile dzieci i ilu opiekunów może przebywać jednocześnie w placówce, kto z nich musi nosić maseczki czy jak wśród kilkuletnich dzieci zachować dyscyplinę w zachowaniu odpowiedniego dystansu między sobą. - Oczekujemy tu jasnych decyzji w formie rozporządzenia - podkreśla Trzaskowski.