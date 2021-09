Warszawa. Niemal co dziesiąte mieszkanie komunalne na Pradze Północ nie ma dostępu do WC i łazienki

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. stołeczny radny Marek Szolc złożył interpelację na ręce prezydenta Warszawy, która dotyczyła dostępności łazienek i toalet w zasobie mieszkaniowym miasta. Radny przywołał ostanie dane z 2012 roku, według których ok. 26% mieszkanek i mieszkańców Pragi-Północ nie miało dostępu do własnej toalety, a 40% tamtejszych mieszkań komunalnych pozbawionych było własnej łazienki. - Lokatorki oraz lokatorzy zmuszeni byli do dzielenia łazienek z innymi osobami lub do przeprowadzenia remontu na swój koszt - napisał Marek Szolc. I zwrócił się z prośbą o udostępnienie najnowszych danych dotyczących omawianej sytuacji.