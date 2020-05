Warszawa otwiera boiska i inne obiekty sportowe. Na początek tylko te na świeżym powietrzu

''Odmrażanie'' placówek i instytucji miejskich w Warszawie nabiera tempa. Jak poinformował dziś, 12 maja, prezydent Warszawy, już 14 maja zostaną otwarte ośrodki sportowe w stolicy.

- Nam wszystkim zależy, by powrócić do normalności. By otwierać żłobki, przedszkola, obiekty kultury czy sportowe. Ale musimy to robić w sposób odpowiedzialny. (...) 14 maja otwieramy więc ośrodki sportowe, ale na otwartej przestrzeni. Nadal są zamknięte pływalnie czy hale sportowe - powiedział Trzaskowski.