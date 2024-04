Warszawa. Pacjenci umawiają się na wizyty do lekarza i nie przychodzą. Zmarnowało się ponad 235 tysięcy konsultacji Redakcja Warszawa

W 2023 roku w przychodniach i szpitalach w Warszawie pacjenci nie zjawili się na ponad 235 tys. wizyt. Z tego powodu wydłużają się kolejki do lekarzy, w tym również do lekarzy specjalistów. - Wystarczy wcześniej skontaktować się z placówką medyczną i odwołać wizytę. Im szybciej to zrobimy, tym większa szansa, że z wolnego terminu skorzysta inna potrzebująca osoba - apeluje stołeczny ratusz.