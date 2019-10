Warszawa płaci w podatkach najwięcej. Znacznie więcej niż wszystkie pozostałe miasta

Ministerstwo Finansów podało szacunkowe wpływy z podatku PIT dla poszczególnych gmin. Oznacza to, że rząd zakłada kwoty, które powinny wpłynąć z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.Stolica pozostaje bezkonkurencyjna, jeśli spojrzymy na prognozy Ministerstwa Finansów. Stolica jest jedną z zaledwie pięciu gmin generujących dochód z PIT na poziomie powyżej miliarda złotych. Pozostałe to Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań. Dla porównania, na końcu zestawienia znalazła się gmina Przytuły, z dochodem z PIT na poziomie 490 tys. złotych.

Warszawa jako jedyna w zestawieniu powinna dostarczyć do budżetu 6 mld złotych. Drugi w zestawieniu Kraków powinien przynieść ledwie 1,83 mld złotych. W 2018 roku wpływy z PIT z całej Polski stanowiły niewiele ponad 5 proc. PKB polski.

Tak nieproporcjonalny wynik Warszawy nie jest szczególnie szokującym jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość firm zagranicznych lokuje swoje siedziby właśnie w stolicy, a co za tym idzie, pracownicy tych firm rozliczają się z PITu własnie w Warszawie. Warszawa jest także miastem chętnie wybieranym do życia przez polskich milionerów. Noi wreszcie to Warszawa ze wszystkich miast polski ma największą populację.