Warszawa planuje powrót wydarzeń do 500 osób. "Branża eventowa to ważna część gospodarki"

- Branża eventowa to ważna część gospodarki Warszawy i Polski, jej bezpieczne odmrożenie jest kluczowe dla tysięcy zatrudnionej w niej osób. Cieszę się, że jej przedstawiciele opracowali założenia bezpiecznego powrotu do organizacji targów, konferencji i kongresów. Do wszystkiego trzeba się dobrze przygotować – powiedział cytowany z komunikacie Paweł Rabiej, wiceprezydent m. st. Warszawy.

Ze wspomnianego dokumentu wynika, że Warszawa chce od 1 września pozwolić na imprezy do 500 osób. Dokładnie dotyczy to całego sektora MICE, czyli eventów korporacyjnych, konferencji i kongresów oraz targów. Na razie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się powrotu wydarzeń kulturalnych, jak np. koncerty.

We wtorek, 19 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli branży eventowej z władzami miasta. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie procedur odmrażania wydarzeń w polskich miastach oraz zaangażowania ważnych lokalizacji i instytucji dla kultury, sportu oraz eventu. W ramach projektu odbyły się konsultacje z ekspertami w zakresie prawa, bezpieczeństwa i walki z epidemią, w celu stworzenia wspólnego dokumentu zawierającego wytyczne organizacji „bezpiecznego eventu”, które zostaną przesłane w najbliższym czasie do Ministerstwa Rozwoju i wszystkich prezydentów miast w Polsce.

Jak czytamy w dokumencie, wydarzenia typu: targi, wydarzenia korporacyjne, konferencje i kongresy stanowią znaczącą część polskiej gospodarki, przynoszącą rocznie wpływy na poziomie 34 miliardów zł i tworzącą prawie 3 proc. PKB.

Wśród proponowanych środków ostrożności znajdziemy m.in. obowiązek noszenia maseczek przez uczestników oraz pomiar temperatury osób wchodzących. Zalecane będzie także przestrzeganie zasad dotyczących liczby osób na danej powierzchni (minimum 2 m. kw. na osobę, - do 4 m. kw. w zależności od rodzaju eventu) oraz dopasowanie do tych wymogów liczby sprzedawanych biletów w określonym czasie (np. rozłożenie ilości biletów na poszczególne dni). Jedzenie miałoby być wydawane w jednorazowych opakowaniach na wynos, a spożywanie posiłku przy stoliku możliwe, ale z zachowaniem odległości. Co więcej, organizatorzy powinni zbierać dane kontaktowe od uczestników eventu oraz osób pracujących przy organizacji (rekomendacja imię, nazwisko, adres, telefon). Ponadto, powinny być zapewnione odizolowane punkty medyczne, gdzie możliwe byłoby udzielenie pierwszej pomocy, umiejscowienie pacjenta do czasu zabrania go transportem medycznym do szpitala.