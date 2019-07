Warszawa przeciw przemocy, solidarni z Białymstokiem. Tłumy zebrały się na placu Defilad [ZDJĘCIA]

Akty przemocy na Marszu Równości odbiły się szerokim echem Polsce i za granicą. W całym kraju swoje wsparcie wyrażają osoby solidaryzujące się z pobitymi uczestnikami demonstracji. "W obliczu zajść z 20. lipca 2019 brakuje nam słów, dzięki którym moglibyśmy wyrazić jak głębokie towarzyszy nam poczucie krzywdy, niesprawiedliwości i zwyczajnej, ludzkiej złości na to, co się stało. By wyrazić solidarność z poszkodowanymi przez homofobów i faszystów, w tydzień po zdarzeniach z Białegostoku spotkajmy się na warszawskim Placu Defilad. Weźcie ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej – a przede wszystkim, te tęczowe. Bądźmy razem przeciwko przemocy" - deklarują uczestnicy sobotniej manifestacji, która odbyła się na placu Defilad w Warszawie.