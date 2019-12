Warszawa: przedszkola będą opiekować się dziećmi dłużej. Zmiany wejdą w życie już w przyszłym roku

Miasto wprowadza trzytygodniowy okres opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Dotyczy to tylko przedszkoli samorządowych. Do tej pory opieka nad dziećmi w przedszkolach w okresie wakacyjnym trwała dwa tygodnie. Wydłużenie o dodatkowe 7 dni ma zacząć obowiązywać od najbliższych wakacji. Dzieci nie będą musiały zmieniać placówki, w której spędzają wakacje - Udało się, maluchy będą teraz mogły dłużej przebywać w jednej placówce. To optymalne rozwiązanie, zgodne z oczekiwaniami rodziców - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Większość stołecznych przedszkoli dyżurowała przez dwa tygodnie, zaledwie 23% było otwarte dla podopiecznych przez okres 3 tygodni, a 19 placówek nie dyżurowało wcale, w związku z prowadzonymi remontami.

Od następnych wakacji będziemy mogli liczyć na trzy tygodniową opiekę nad dzieckiem: w macierzystej placówce lub innym, wybranym przez rodziców. Zapisów będzie można dokonać przez internet. Warszawskie przedszkola zapewnić mogą opiekę ponad 50 tysiącom dzieci.