Warszawa przyszłości - jaka powinna być? Czego brakuje stolicy, żeby stała się idealnym miejscem do życia?

zobacz galerię (9 zdjęć) Teren przed Pałacem Kultury powinien być symbolem współczesnej Warszawy. Niestety, w tym momencie jest tam wielki parking i przystanek autobusów dalekobieżnych. Miasto zainspirowało się projektem, który rok temu robił furorę w mediach społecznościowych -miejsce wystąpień komunistycznych dygnitarzy miało zostać zamienione w zieloną enklawę, warszawski odpowiednik nowojorskiego Central Parku. Ile z tego projektu faktycznie zostanie zrealizowane - nie wiadomo, warto jednak, żeby powstał tam reprezentacyjny plac z zielenią i małą architekturą. archiwum naszemiasto.pl zobacz galerię (9 zdjęć)

Jak powinna wyglądać Warszawa przyszłości? Co w naszym mieście wymaga poprawy? Czego brakuje stolicy, żeby stała się idealnym miejscem do życia? Spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.