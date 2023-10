Warszawa przyszłości. Tak będzie wyglądała według sztucznej inteligencji

Czat GPT-4 opracowany przez OpenAI to model językowy, który cieszy się ogromną popularnością. Sztuczna inteligencja, przeszukując internet, szuka odpowiedzi na każde pytanie. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że czasem są to odpowiedzi błędne. Postanowiliśmy jednak, nieco z przymrużeniem oka, zapytać czat GPT-4 o to, jaka będzie Warszawa w przyszłości. Poniżej pytania i odpowiedzi (a czasem ich fragment):