Warszawa. Restauracja Lobster House zaprasza niezaszczepionych i apeluje: "stop segregacji sanitarnej". Burza w komentarzach Michał Skorupka

We wtorek 21 września 2021 roku warszawska restauracja Der Elefant jako pierwsza w Polsce ogłosiła, że będzie przyjmować jedynie gości zaszczepionych przeciwko COVID-19, ozdrowieńców oraz osoby z negatywnymi wynikami testów. W odpowiedzi na ten komunikat, znajdujący się niedaleko "Lobster House" zapowiedział, że z chęcią zaprosi do siebie wszystkich miłośników jedzenia, którzy nie zostaną wpuszczeni do restauracji przy placu Bankowym. W komentarzach pod facebookowym postem lokalu rozpętała się prawdziwa burza.