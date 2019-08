Warszawa stawia na ekologiczny transport. PGNiG dostarczy gaz CNG do 54 nowych autobusów komunikacji miejskiej

- To już kolejna umowa podpisana przez PGNiG Obrót Detaliczny na dostawy ekologicznego paliwa do pojazdów komunikacji miejskiej w Warszawie. Niebawem, po ulicach stolicy, będzie jeździło ponad 220 ekologicznych autobusów gazowych. Jestem pewien, że to dopiero początek komunikacyjnego boomu gazowego w Polsce, m.in. ze względu na konkurencyjność cenową CNG i przyjazność tego paliwa dla środowiska naturalnego - mówił podczas uroczystego podpisania umowy wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych Maciej Woźniak.

Sprężonym gazem ziemnym będą od sierpnia zasilane kolejne 54 pojazdy.

Paliwo gazowe jest najlepszą, ekologiczną alternatywą dla oleju napędowego, dominującego w polskim transporcie publicznym. Jego zastosowanie powoduje m.in. nawet dziesięciokrotnie mniejszą emisję zanieczyszczeń powietrza, a pojazdy zasilane gazem ziemnym poruszają się zdecydowanie ciszej, co jest szczególnie istotne w przypadku centrów miast.

Jak informuje PGNiG, ostatnie dwa lata to niezwykle dynamiczny rozwój rynku w Polsce. Tylko w tym roku PGNiG Obrót Detaliczny podpisało listy intencyjne zakładające budowę infrastruktury do tankowania gazu CNG w: Łomży, Suwałkach, Bielsku-Białej, Kielcach i Lubinie. Wcześniej, na wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania pojazdów użyteczności publicznej, zdecydowały się także: Warszawa, Tarnów, Kielce, Rzeszów czy Tychy. Dzięki temu w najbliższym czasie na polskie drogi wyjedzie łącznie ponad 400 nowych autobusów gazowych zasilanych ekologicznym gazem CNG.