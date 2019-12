Warszawa świętuje Nobla Olgi Tokarczuk. Ponad 2 tysiące książek Noblistki trafiło do stołecznych bibliotek i szkół ponadpodstawowych

Warszawskie biblioteki, publiczne i szkolne, wzbogacą się o ponad dwa tysiące egzemplarzy książek. Do wyboru będzie aż czternaście tytułów.

Wśród nich znajdą się zarówno starsze pozycje, jak i te najnowsze wydawnictwa. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy znajdą książki w bibliotekach w każdej dzielnicy, a uczniowie w 126 bibliotekach szkolnych.

Wśród tytułów znajdziemy m.in.:

- Cieszę się, że możemy w ten sposób uczcić Nobla znakomitej polskiej pisarki, której twórczość cenię osobiście. Niech będzie to okazja do stworzenia prawdziwego czytelniczego święta z Olgą Tokarczuk w roli głównej. Zapraszam do bibliotek, zachęcam do czytania Olgi Tokarczuk – o pomyśle uhonorowania przez stolicę laureatki literackiego Nobla 2018 mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.