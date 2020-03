Warszawa szuka chętnych do pracy w komisjach wyborczych. Wiemy, ile można zarobić

Praca w obwodowej komisji wyborczej. Trwają zapisy

10 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Aby w czasie głosowania nie dochodziło do łamania prawa, nad prawidłowym przebiegiem oddawania głosów czuwać będą komisje wyborcze. Zapisy na ich członków wciąż trwają - jeśli chcecie dołączyć do obwodowej komisji wyborczej, skontaktujcie się z pełnomocnikiem wybranego komitetu wyborczego. Możecie również zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę do urzędu dzielnicy m.st. Warszawy, właściwego dla siedziby danej komisji, celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców - jeśli komitety nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na członków komisji, ich skład zostanie uzupełniony o osoby, które zapisały się na listy w urzędach.