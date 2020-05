Warszawa uhonoruje fundację Owsiaka. W stolicy powstanie rondo im. WOŚP

- Coraz bliżej uhonorowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Zapadła ważna decyzja - donosi Sławomir Potapowicz, stołeczny radny i wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

Wniosek o nadanie nazwy WOŚP jednemu z obiektów w stolicy wpłynął do warszawskiego ratusza w styczniu bieżącego roku. Propozycja analizowana była przez miejską Komisję Nazewnictwa, która pozytywnie zarekomendowała ten pomysł. Teraz projekt uchwały trafi do zaopiniowania rady dzielnicy Ursynów, a następnie do Rady Warszawy.