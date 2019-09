Warszawa w budowie. Sześć inwestycji, na które czekamy [TOP6]

Metro na Wolę

W weekend metro dojechało na Targówek, na początku przyszłego roku ma dotrzeć także na daleką Wolę. Wykonawca - turecki Gulermak - rozpoczął budowę pół roku później. Wszystkie prace zakończą się zapewne jeszcze w tym roku. Później przyjdzie czas na testy i odbiory, które potrwają kilka miesięcy.

Według optymistycznego scenariusza, trzy nowe stacje M2: Płocka, Młynów, Księcia Janusza, powinny zostać otwarte na początku 2020 roku. Inwestycja jest warta 1,15 mln zł.

Nowa Rotunda

Rotunda PKO zniknęła w kwietniu 2017, by rok później pojawić się na nowo. Bank zdecydował się na dość nietypową budowę. Rozebrał w całości charakterystyczny okrągły budynek, by na jego miejscu postawić podobny. W ten sposób udało się nawiązać do historycznej Rotundy PKO, choć według wielu mieszkańców różnice między oryginałem, a współczesną kopią są aż nadto widoczne.

Początkowo nowa Rotunda, której poza bankiem znajdzie się kawiarnia i przestrzeń wystawiennicza, miała być gotowa jesienią zeszłego roku. W kwietniu usłyszeliśmy, że będzie gotowa "po wakacjach". Dziś widać, że w budynku wciąż trwają prace.