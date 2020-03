Warszawa w kwarantannie. Zakaz przemieszczania się. Za złamanie przepisów kara – do 5 tys. zł

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym co się dzieje, dlatego musimy wdrożyć kolejne obostrzenia. Podejmujemy tę decyzję, żeby kupić sobie czas. Mamy już 19 szpitali jednoimiennych. Chcemy przygotowywać kolejne na wszelki wypadek - mówi premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji poinformował, że wkrótce obowiązywać będzie specjalne rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Od wtorku 24 kwietnia do soboty 11 kwietnia zakazuje się organizacji zgromadzeń powyżej dwóch osób (nie dotyczy rodzin wychodzących z dziećmi). W praktyce oznacza to, że nie można spotykać się, poza najbliższymi członkami rodziny. Nie powinniśmy opuszczać domu poza niezbędnymi sytuacjami, tj. wyjście do pracy, do sklepu, do apteki czy do lekarza. Z zakazu zwolnione są osoby, które działają jako wolontariusze pomagający akurat osobom chorym czy na kwarantannie - podczas pełnienia swoich obowiązków.

"W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży - czy jadę do pracy, czy wracam z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych" - czytamy w komunikacie Rady Ministrów.