Warszawa wprowadza zakaz odwożenia samochodem dzieci do szkół. Przyszkolne ulice będą zamykane na 30 minut

To już pewne. Warszawa idzie śladem Wiednia, Londynu oraz Bristolu i również wprowadza zakaz podwożenia dzieci do szkoły. W piątek 20 marca 2020 r. jedna ze stołecznych ulic zostanie testowo zamknięta na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Więcej informacji w tekście poniżej.

Schulstraße po warszawsku O pomyśle na warszawskie strefy Schulstraße pisaliśmy kilka miesięcy temu. Wówczas mieszkańcy Ochoty zaproponowali, aby 30 minut przed rozpoczęciem zajęć zamknąć ruch na ul. Reja przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz ul. Trzech Budrysów, gdzie znajduje się SP nr 175. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ale również zaszczepić w młodych warszawiakach chęć do korzystania z komunikacji miejskiej, rowerów, hulajnóg czy spacerów. Dziś już wiemy, że pomysł zostanie przetestowany w Warszawie. Która szkoła bierze udział w pilotażu i zamknie ulice? Czekamy na oficjalną informację. Warszawa zamknie przyszkolne ulice - Z okazji pierwszego dnia wiosny chcemy pokazać, jak może wyglądać fajna i bezpieczna droga do szkoły. Wzorując się na rozwiązaniach wprowadzonych w Wiedniu, Londynie czy Bristolu. 20 marca zamkniemy na 30 min. dla ruchu samochodowego ulicę przed jedną ze szkół - informuje fundacja Rodzic w mieście. Akcja będzie przeprowadzana od godz. 7.45 do 8.15. W ten sposób aktywiści chcą dać dzieciom możliwość bezpiecznego i zdrowszego przyjścia do szkoły, tak by nie musiały wdychać spalin ani przeciskać się między samochodami zaparkowanymi “na chwilę”, często nieprawidłowo na chodniku lub zasłaniającymi przejście dla pieszych, zazwyczaj pozostawionymi na włączonym silniku.

- Zachęcamy rodziców by pokazali dzieciom jak ciekawa może być droga do szkoły, gdy pokonujemy ją wspólnie: na nogach, na rowerze albo korzystając z transportu publicznego - informuje Alternatywna Warszawa. W Wiedniu to się sprawdza Identyczne rozwiązanie od jakiegoś czasu funkcjonuje w Wiedniu. Codziennie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lekcyjnych zamykane są ulice, które prowadzą pod wejścia do szkół. Pilotażowy projekt Schulstraße dobrze się przyjął i kolejne placówki zaczęły zgłaszać gotowość do wprowadzenia zakazu ruchu na przyszkolnych ulicach. Jak to wygląda w praktyce? - Zamykana uliczka ma charakter całkowicie lokalny i prowadzi pod samo wejście do szkoły. Zamykana jest poprzez rozstawienie przenośnej barierki. Przy jej składaniu nie byli obecni policjanci, ale dwóch pilnowało ruchu na pobliskich skrzyżowaniach przy Lazarettgasse i Mariannengasse, zawracając niektórych kierowców już wcześniej. Na chodnikach rzeczywiście nie brakowało dzieci, w większości odprowadzanych przez rodziców, lub na hulajnogach - informują dziennikarze portalu transport-publiczny.pl, którzy na miejscu sprawdzili, jak to wygląda w praktyce.

Warszawiacy podzieleni Pomysł podzielił warszawiaków. Jedni popierają zamykanie przyszkolnych ulic, inni krytykują akcję, tłumacząc, że utrudni ona życie mieszkańcom. - Co z ludźmi co mieszkają przy tej ulicy i muszą jechać do pracy? Ograniczacie im wolność, sorry ale wychodzę z domu, kiedy mam ochotę. Poczekajcie aż rodzice dadzą wam kopa za takie akcje... nie zdążając do pracy, tracąc czas dzieci, bo będą je musieli odstawiać do szkoły przed czasem aby zdążyć wrócić po auto i dojechać do pracy - skarżą się warszawiacy. Czy rzeczywiście będzie to tak wyglądać? O tym przekonamy się w piątek 20 marca.