Warszawa. Wybudują trasę rowerową nad tunelem POW. W przetargu cztery chętne firmy

Na planowanym odcinku dużego projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad powstało już w sumie 26,8 km dróg rowerowych, a kolejne 5,6 km czeka na otwarcie tunelu. Miejska inwestycja jedynie "wypełni lukę w projekcie". Chodzi o ul. Płaskowickiej, gdzie miasto planuje budowę trasy dla rowerzystów.

"W pierwszej połowie września ogłosiliśmy przetarg na budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów po południowej stronie tej ulicy na ok. kilometrowym odcinku od ul. Pileckiego do al. Komisji Edukacji Narodowej. Realizacją zadania zainteresowane są cztery firmy: Planeta S.A., ROKOM Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. oraz Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-instalacyjnych KROL. Oferty są zbliżone do kosztorysu oraz do siebie nawzajem" – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.