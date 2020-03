Warszawa wymieni rozkłady jazdy na przystankach? Obecnych nie mogą odczytać seniorzy

Nieczytelne rozkłady jazdy

Czy Warszawa zmieni wygląd rozkładów jazdy tak, aby były czytelne dla osób starszych? O to zaapelowała Agata Diduszko-Zyglewska. Miejska radna zwraca uwagę, że aktualne fonty nie są odpowiednie dla seniorów i seniorek, którzy coraz częściej skarżą się na zbyt drobny druk. - Zarówno nazwy poszczególnych przystanków jak godziny kursowania pojazdów WTP są zapisane na tyle drobnym drukiem, że odczytanie ich jest dla wielu osób zwyczajnie niemożliwe - przekazuje w swojej interpelacji Agata Diduszko-Zyglewska. Radna zwraca uwagę także na plastikowe osłony, za którymi umieszczone są wydruki.- Odstają one od powierzchni, do których przyczepione są rozkłady i także uniemożliwiają odczytanie informacji - czytamy w dokumencie, który został wysłany do stołecznego ratusza.