Warszawa wyprzedaje działki inwestycyjne na targach w Monachium. Chodzi o 3 dzielnice

Warszawa na targach EXPO REAL w Monachium

Od 1998 roku EXPO REAL przyciąga do bawarskiej stolicy elity rynku nieruchomości z całego świata. To miejsce, gdzie miasta, regiony, firmy inwestycyjne, deweloperzy i media branżowe spotykają się, by wymieniać pomysły i inwestycyjne wizje. W poprzedniej edycji, na obszarze 75 tysięcy metrów kwadratowych, swoje oferty prezentowało 1 885 wystawców z 33 różnych państw, co przyciągnęło imponującą liczbę 39 923 uczestników z ponad 70 krajów.

Warszawa, pod hasłem "Warsaw – Smart People. Smart Technology. Smart City.", zamierza zaprezentować swoje najważniejsze projekty inwestycyjne. Na czele tych innowacyjnych przedsięwzięć znajdują się Nowe Centrum Warszawy, które obejmuje Plac Centralny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hala Gwardii, ulice Chmielna i Złota, a także most pieszo-rowerowy przez Wisłę. Ponadto, miasto skupi się na prezentacji rozwoju transportu publicznego w Warszawie, przedstawiając osiągnięcia w zakresie infrastruktury rowerowej, tramwajowej oraz rozbudowy sieci metra.